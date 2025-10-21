Президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность поэтапной отмены антироссийских санкций в случае прекращения огня и вывода российских войск с территории Украины. Об этом сообщает The Times.

По словам финского лидера, предлагаемый им «двухступенчатый» план должен начинаться с прекращения огня и мер по восстановлению доверия. В дальнейшем, считает Стубб, можно будет переходить к обсуждению более сложных вопросов, включая территориальные вопросы и окончательный вывод войск.

«Мы должны продолжать оказывать давление на Россию. Но если начать с прекращения огня, а затем рассматривать постепенную отмену санкций как цену за вывод войск, то это, на мой взгляд, реальная возможность. Однако Европа не снимет санкции в одночасье», — отметил он.