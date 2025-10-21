Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября посетит Доху, где обсудит с властями Катара возможную покупку 24 подержанных истребителей Eurofighter Typhoon, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. До этого ВВС Турции использовали преимущественно американские F-16.

По данным собеседников агентства, Анкара рассчитывает получить первые самолеты уже в 2026 году, тогда как новые F-16 могут поступить в Турцию не ранее 2030 года.

Великобритания, входящая в консорциум Eurofighter, выступает посредником в переговорах о продаже катарских самолетов модификации Tranche 3A Турции. Параллельно Анкара направила запрос на закупку 16 новых истребителей Tranche 4. Общая стоимость сделки оценивается в несколько миллиардов долларов.

Источники уточняют, что переговоры все еще продолжаются и окончательное соглашение пока не достигнуто; стороны обсуждают технические детали поставки.