Польские и румынские спецслужбы задержали трёх граждан Украины, подозреваемых в подготовке взрыва в Бухаресте по заказу российских спецслужб.

Как сообщили в разведке Румынии, 21‑летний Данило Х., задержанный 16 октября недалеко от Варшавы, обвинён в участии в деятельности иностранной разведки и подготовке террористических актов. Суд поместил его под стражу на три месяца.

По данным следствия, группа отправляла через Польшу и Румынию посылки с зажигательными устройствами и химическими веществами, которые должны были детонировать или самовоспламениться в пути. Часть груза была перехвачена румынскими спецслужбами.

В Румынии задержали двоих сообщников, которые пытались подорвать или поджечь штаб‑квартиру курьерской компании Nova Post в Бухаресте. В посылках были спрятаны дистанционно активируемые устройства в наушниках и автозапчастях, а также GPS‑компоненты для отслеживания и подрыва заряда, изготовленного из термита и нитрата бария. Подозреваемые арестованы на 30 суток.

Румынская разведка отмечает, что задержанные действовали как часть крупной диверсионной сети, контролируемой российскими спецслужбами.

Кроме того, польские власти сообщили о пяти дополнительных задержаниях по делам о поджогах и шпионаже за военной инфраструктурой; связь этих дел с РФ пока не подтверждена.