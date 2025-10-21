У дочери президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Исы Габиббейли Гюнай Масимовой украдены драгоценности и личные вещи. Об этом рассказал местным СМИ сам Иса Габиббейли.

Комментируя новости о том, что у ее дочери украли более миллиона евро наличными и ценными вещами, хранившимися в банковском сейфе в Германии, Габиббейли подчеркнул, что распространенная информация преувеличена.

«Я вчера читал об этом. Пишут, что из сейфа моей дочери якобы украли 1 миллион евро. Это неправда. Украдены драгоценности и личные вещи моей дочери. Эти драгоценности — семейные реликвии её матери и свекрови. Написанное сильно преувеличено. Пожалуйста, не упоминайте мое имя в подобных делах», — заявил Иса Габиббейли.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что из банковского сейфа в Германии, принадлежавшего Гюнай Масимовой, были похищены крупные суммы наличных и украшения — около 790 тысяч долларов и 330 тысяч евро, а также бриллианты. По данным источников, к краже причастен проживающий в Германии знакомый Масимовой, который успел скрыться с частью ценностей. Немецкая полиция изъяла часть ювелирных изделий и начала расследование.

Следствие в Нюрнберге также должно было установить происхождение украденных средств и предметов роскоши. Однако процесс был прерван, поскольку Масимова покинула территорию Германии. По данным СМИ, она проживала в стране на основании фиктивного брака и владела недвижимостью в Берлине на сумму около 1 миллиона евро.