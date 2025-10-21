ООО «Сервис Холл», принадлежащее певцу и бизнесмену Эмину Агаларову, оказалось в числе должников. Как пишут российские СМИ, в отношении компании возбуждено шесть исполнительных производств.

По их данным, Агаларов владеет 100% долей в «Сервис Холл», которое занимается ресторанным бизнесом и доставкой продуктов питания.

Общая сумма задолженности фирмы, включая исполнительские сборы, составляет около 478 тысяч рублей (примерно 5,8 тысячи долларов). В большинстве случаев речь идёт о штрафах, назначенных судом.