Азербайджан и Казахстан договорились нарастить объем транспортировки нефти по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официальных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает BAQ.KZ.

По словам Токаева, энергетическое сотрудничество остается ключевым направлением взаимодействия между двумя странами.

«С удовлетворением отмечаю совместную работу по транспортировке казахстанской нефти по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан. В прошлом году транзит этого стратегического сырья через Азербайджан составил почти полтора миллиона тонн. В ближайших планах – значительно увеличить этот объем», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что дополнительный импульс развитию национальных энергосистем придаст проект глубоководного электрического кабеля по дну Каспийского моря, который усилит позиции обеих стран в экспорте «зеленой» энергии.

Кроме того, активная работа ведется по поставкам казахстанского урана на зарубежные рынки через территорию Азербайджана.

«Хочу выразить признательность уважаемому президенту Азербайджана за поддержку всех ключевых инициатив и проектов», – сказал Токаев.

В ходе переговоров стороны также отметили перспективы сотрудничества в сфере цифровизации и IT, в том числе ускорение проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи через Каспий.