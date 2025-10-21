Кабинет министров Азербайджана работает над рядом документов для улучшения снабжения населения качественными лекарственными препаратами и обеспечения прозрачности в сфере медицинского страхования. Об этом заявил завотделом Государственного агентства обязательного медицинского страхования Эмиль Гулиев, выступая на шестой традиционной конференции фармацевтов, сообщает Minval.

По его словам, в ближайшее время ожидается принятие решений для финансирования обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов. Регулирование данного процесса будет осущесталяться посредством электронных рецептов. Для этого внесены изменения в законодательные акты, предусматривающие следующее: правила подсчета и выплаты компенсации за лекарства, внесенные в позитивный перечень; правило подбора препаратов в позитивный список; внесение лекарств в пакет медицинских услуг в рамках медицинского страхования; заключение договоров с аптеками и т.д.

Законодательные акты направлены на утверждение Кабинета министров. В ближайшее время ожидается принятие этих решений, после чего произойдет переход к новой модели лекарственного обеспечения. Тем самым в новой модели лекарственного обеспечения смогут участвовать все аптеки. Новшества обуславливают обязательное использование электронных рецептов медицинскими учреждениями.