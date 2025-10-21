В Москве убит известный российский режиссёр и кинооператор Сергей Политик. Как сообщают российские СМИ, 56-летний кинематографист был зарезан во время уличного конфликта.

Инцидент произошёл в минувшую субботу на улице Сталеваров в районе Ивановское. По предварительным данным, Политик вышел вечером покурить возле своего дома, где между ним и случайным прохожим произошёл словесный спор. В ходе ссоры мужчина нанёс режиссёру ножевое ранение, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Следствие установило личность предполагаемого нападавшего — им оказался 33-летний гражданин Армении по имени Армен С. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, ведутся розыскные мероприятия.

Сергей Политик был известен как режиссёр и оператор, работавший над рядом документальных и художественных проектов.