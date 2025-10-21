Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился кадрами с официального приема в Астане, подчеркнув, что Казахстан оказал особое уважение культуре Азербайджана.
«Во время государственного визита президента Ильхама Алиева в Казахстан на официальном приёме казахские братья, проявляя уважение к азербайджанской культуре, с большой любовью и воодушевлением исполнили песню «Синяя вечность» из репертуара Муслима Магомаева», — написал Хикмет Гаджиев в соцсети Х.
Отметим, что на приеме также прозвучали азербайджанская народная композиция «Tut ağacı» и любимая песня общенационального лидера Гейдара Алиева «Алагёз».
Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri əsnasında rəsmi ziyafətdə Qazax qardaşlarımız Azərbaycan mədəniyyətinə hörmətin nümunəsi olaraq Müslim Maqomayevin repertuarından “Синяя вечность» mahnısını böyük sevgi və coşqu ilə ifa edirlər. pic.twitter.com/f5Y7zwxUtC
