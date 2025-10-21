В Министерстве сельского хозяйства рассказали, представляет ли опасность для человека распространившийся среди скота ящур.

Как сообщил начальник отдела организации и мониторинга животноводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана Баяндур Рзаев, вирус ящура имеет 7 типов и более 60 подтипов:

«Животные, зараженные ящуром, должны быть изолированы от здоровых животных. У животных с высокой сопротивляемостью организма болезнь протекает в лёгкой форме, а у животных с низкой сопротивляемостью — в более тяжёлой форме. При этом на слизистой рта, копытах и вымени образуются афтозные поражения. Поскольку специфического лечения заболевания не существует, применяются симптоматические препараты и витаминно-минеральные комплексы. Поражённые участки у животных восстанавливаются через 7–8 дней, а в течение 2 недель больные животные выздоравливают. У переболевших животных формируется естественный иммунитет сроком до одного года».

По словам начальника отдела, вероятность передачи ящура человеку через пищевые продукты близка к нулю:

«Эта вероятность практически отсутствует. Ящур может передаваться людям при употреблении сырых продуктов животного происхождения. В Азербайджане почти не практикуется употребление сырого мяса и молока, поэтому вероятность передачи этого заболевания человеку равна нулю».