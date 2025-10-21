Как уже сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению.

Армения приветствовала решение президента Азербайджана. Пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян назвала этот шаг важным для открытия региональных коммуникаций и укрепления доверия.

Министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что вскоре в страну поступит первая партия казахстанской пшеницы по маршруту Актау — Баку — Грузия — Армения, и написал: «Установился мир».

А вице-премьер Мгер Григорян выразил признательность президенту Азербайджана, отметив, что решение Баку способствует продвижению мирной повестки и развитию сотрудничества в регионе.