Правительства Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Норвегии, Финляндии, Дании, а также руководство Евросоюза совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовали заявление с призывом к немедленному прекращению боевых действий в Украине по существующей линии фронта.

Документ подписали британский премьер Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Польши Дональд Туск, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, премьер Норвегии Йонас Стере, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Дании Метте Фредериксен.

Лидеры подтвердили поддержку позиции президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров, при этом международные границы не могут изменяться силой.

«Российская тактика затягивания времени показывает, что только Украина настроена на мир, тогда как Путин продолжает выбирать насилие и разрушение», — отмечается в заявлении.

Политики подчеркнули необходимость сохранения жёсткой позиции Украины до, во время и после любого прекращения огня, усиления давления на российскую экономику и оборонную промышленность, а также использования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины.