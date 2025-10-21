В Астане президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев подписали ряд документов.

Президенты подписали Совместное заявление к 20-летию Договора о стратегическом партнёрстве и союзнических отношениях, Решение №1 второго заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана о вопросах укрепления двустороннего сотрудничества, а также Решение №2 второго заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана об утверждении Положения о Совете министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Казахстан.

После этого состоялся обмен азербайджано-казахстанскими документами.