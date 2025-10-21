Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае, если президент России Владимир Путин направится на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапешт через польскую территорию, его самолет может быть принудительно посажен, а сам Путин — задержан по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

«Мы не можем гарантировать, что независимый суд не потребует от правительства остановить такой самолет для доставки подозреваемого в Гаагу», — сказал Сикорский в интервью Radio Rodzina, его слова приводит телеканал TVN24.

По мнению главы польского МИД, российская сторона осведомлена об этом. «Соответственно, если саммит состоится, самолеты будут летать другим маршрутом», — добавил он (цитата Reuters).

Сикорский также выразил надежду, что в предстоящей встрече между Россией и США примет участие и Украина.