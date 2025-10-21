Суд словацкого города Банска-Бистрица вынес приговор 72-летнему писателю Юраю Цинтуле, стрелявшего в премьер-министра страны Роберта Фицо. Мужчину осудили на 21 год лишения свободы.

Цинтулу признали виновным в совершении террористического акта. Защита просила переквалифицировать дело на статью о нападении на представителя власти, что означало бы более мягкое наказание.

Сам обвиняемый заявлял, что не намеревался убивать премьера, а хотел лишь причинить вред его здоровью, чтобы помешать Фицо продолжать выполнять свои обязанности. По его словам, мотивацией стала личная неприязнь к политике правительства.