Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Ильхамом Алиевым подчеркнул превращение Азербайджана в региональную державу и укрепление авторитета нашей страны.

«Без всякого преувеличения можно сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами. Поэтому для нас большой приоритет – развитие многогранного сотрудничества с Вашей страной. Тем более Азербайджан в настоящее время под вашим сильным лидерством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в вашей части мира. Для нас развитие торгово-экономического сотрудничества и политического партнерства является очень важной задачей», – подчеркнул Токаев.