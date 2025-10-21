Сегодня около 10:00 на проспекте Нефтчиляр автобус ООО Bakubus потерял управление и вылетел с дороги на территорию бульвара.

Автобус влетел в деревья и получил серьезные повреждения.

Как сообщили в ООО «BakuBus», сегодня примерно в 10:51 на проспекте Нефтчиляр, недалеко от территории бульвара, у водителя автобуса регулярного маршрута №125 внезапно ухудшилось самочувствие. Несмотря на попытку остановить транспортное средство, он потерял управление, и автобус поехал в сторону бульвара. В результате происшествия среди пассажиров пострадавших нет. Для оказания водителю первичной медицинской помощи на место сразу была вызвана служба скорой помощи.