Президент Колумбии Густаво Петро резко отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который ранее заявил, что «Колумбия вышла из-под контроля».

«Конечно, она вышла из-под контроля — но из-под его контроля! В демократии правительство подчиняется народу, а не Трампу. Он не король Колумбии, и королей мы здесь не признаем, точка», — сказал Петро в интервью местному телеканалу.

Колумбийский лидер также ответил на обвинения Трампа, назвавшего его «лидером наркоторговли». По словам Петра, в республиках никто не может вести себя как монарх.

«Здесь королям отрубают головы, если они приходят с королевскими замашками. Я говорю образно — у нас нет смертной казни, но королям здесь не подчиняются. Ни один «король» не заставит кого-то замолчать. В XXI веке некоторые всё ещё считают себя правителями мира, но в республиках это невозможно», — подчеркнул он.