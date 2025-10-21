Антикоррупционный суд Армении арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца. Об этом сообщила его адвокат Заруи Постанджян. Решение принял судья Вардгес Саркисян после ночного заседания, завершившегося на рассвете.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил о задержании 33 человек по делу о «массовых беспорядках» у здания мэрии. По данным ведомства, участники столкновений пытались помешать следственным действиям, повредили имущество и применили силу против полиции.

Напомним, утром 20 октября силовики провели обыски в мэрии Гюмри, после чего Гукасян и ещё несколько человек были задержаны по обвинению в получении взятки. Здание мэрии тогда окружили сторонники мэра, что привело к многочасовому противостоянию с полицией.