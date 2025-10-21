Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен добиться пересмотра мирного плана по Газе, чтобы вернуться к переговорам о прекращении огня, но при этом исключить участие Турции. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

По данным издания, израильский лидер планирует предложить новые договоренности, согласно которым международные стабилизационные силы будут сформированы без турецких военных.

«Нетаньяху не возражает против присутствия представителей Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ. Он рассчитывает, что с их помощью удастся добиться разоружения ХАМАС и ликвидации подземных тоннелей. Единственным препятствием для него остаётся участие Турции в миссии», — пишет обозреватель Hürriyet Абдюлькадир Сельви.

По его сведениям, израильская сторона намерена настоять на том, чтобы турецкие военные не вошли в состав международных сил, которые должны будут обеспечивать безопасность и порядок в секторе Газа после завершения активной фазы конфликта.