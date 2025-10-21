Встреча государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна была предшествовать саммиту президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Будапеште, отложена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, под вопросом может оказаться и сама встреча Трампа и Путина. Представитель Белого дома заявил, что переговоры Рубио и Лаврова пока не состоятся, поскольку стороны «имеют разные ожидания относительно возможного прекращения вторжения России в Украину».

Известно, что 20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги по достижению мира в Украине. Однако, как отмечают источники CNN, официальные лица пришли к выводу, что «позиция России не претерпела существенных изменений и остаётся максимально жёсткой».

По словам одного из собеседников издания, Рубио пока маловероятно порекомендует проводить встречу Путина и Трампа на следующей неделе, хотя не исключено, что он вновь свяжется с Лавровым в ближайшие дни.

В Госдепартаменте подчеркнули, что «госсекретарь отметил важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российского-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа».

Тем не менее, по словам источников CNN, после телефонного разговора в Вашингтоне сочли, что позиция Москвы по войне в Украине изменилась недостаточно, чтобы говорить о реальном прогрессе.