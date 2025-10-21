20 октября около 12:00 в поселке Забрат Сабунчинского района произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок.

Житель поселка, 33-летний Турал Сулейманов, посадил на колени своего 7-летнего сына Усаму Сулейманлы, находясь за рулем автомобиля марки BMW. Однако ребенок соскользнул и резко нажал на педаль газа, от чего автомобиль врезался в забор, пишет Avtosfer.az.

В результате происшествия малолетний Усама Сулейманлы скончался на месте, а его отец получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. По оценке врачей, состояние пострадавшего остаётся тяжёлым.

По факту проводится расследование.