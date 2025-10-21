Строительные бригады начали снос восточного крыла Белого дома для строительства бального зала президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

«Строительные бригады сносили часть восточного крыла, при этом экскаватор разрушал конструкцию», — говорится в публикации.

По информации издания, площадь бального зала составит 89 тыс. кв. м, он будет вмещать до 650 человек. На весь проект планируется потратить около $250 млн.

Официальный представитель Белого дома на анонимных условиях подтвердил, что процесс сноса начался в понедельник. Остальные части проекта, такие как обеспечение усилий по сохранению объектов исторической ценности, ведутся уже несколько недель.