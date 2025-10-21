Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о готовности купить украденные из французского Лувра драгоценности и отдать их Абу-Даби.

Об этом он написал в соцсети X.

«Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это ещё один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным. С радостью выкуплю украденные драгоценности и передам их обратно в Лувр. Я, конечно, имею в виду Лувр Абу-Даби; никто не ворует из Лувра Абу-Даби», — написал он.