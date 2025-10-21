Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что разговоры об «отложенной» встрече главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио некорректны, поскольку конкретных договоренностей о ней еще не было.

«Нельзя откладывать то, о чем не было договоренности. У нас не было даже предварительного согласования сроков и места такого контакта», — подчеркнул Рябков, комментируя публикацию CNN.

По его словам, сама идея проведения встречи существует, но ее подготовка требует времени и тщательной проработки. «Значимость такого контакта велика, и этим мы занимаемся. Вчера этому вопросу была посвящена телефонная беседа министра с госсекретарем», — добавил дипломат.

08:44 Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио, которая ожидалась на этой неделе, была отложена.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

«Как сообщил CNN представитель Белого дома, ожидаемая встреча Рубио с его российским коллегой Сергеем Лавровым пока отложена», — говорится в материале.

Уточняется, что причины переноса встречи на данный момент неизвестны. По информации источника телеканала, у Лаврова и Рубио разные мнения по поводу урегулирования российско-украинского конфликта.