В США самолет авиакомпании Delta Airlines был вынужден вернуться в Лос-Анджелес после того, как в салоне появился резкий неприятный запах, сообщает телеканал KUTV.

Инцидент произошел во время рейса из Лос-Анджелеса в Солт-Лейк-Сити. На борту находились 189 пассажиров, а также два пилота и четыре члена экипажа.

По информации авиакомпании, источник запаха оказался банальным — испорченный продукт питания, который принес с собой один из пассажиров. В Delta уточнили, что проблема не была связана с бортовым питанием или напитками.

Экипаж, оценив обстановку, принял решение развернуть самолет и вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла без происшествий, а пассажиры вскоре были пересажены на другой рейс и продолжили путь к месту назначения.

В компании принесли извинения всем клиентам за доставленные неудобства.