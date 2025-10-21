В древнем городе Хива Хорезмской области Узбекистана, в туристическом комплексе «Арда Хива», прошёл первый международный фестиваль-выставка «Блеск ковров».

Азербайджан на выставке представлял Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане. В мероприятии приняли участие представители Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана, говорится в сообщении пресс-службы АКЦ.

Азербайджанский павильон и мастер-класс художника по ковроткачеству Агасадыга Сулейманова вызвали большой интерес у посетителей. Были представлены ковры из Карабаха, Нахчывана, Гянджи, Губы, Иревана, Тебриза и других регионов, а также альбомы, посвящённые искусству национального ковра. Мастер продемонстрировал процесс ручного ткачества на небольшом станке.

В рамках фестиваля прошла международная научно-теоретическая конференция «Ковроткачество Узбекистана: традиции и инновации», где доклад Сулейманова «История азербайджанского коврового искусства» был тепло встречен участниками. Художник получил первую премию в номинации «Молодой художник по коврам», сертификат и памятные подарки.

Азербайджанский павильон стал одним из самых посещаемых: оригинальность и высокий уровень мастерства придали экспозиции особое художественное звучание. За активное участие АКЦ был отмечен специальным дипломом организаторов.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева Акиф Марифли подчеркнул, что ковёр является частью тысячелетнего культурного наследия азербайджанского народа, отражая его дух, историческую память, духовные ценности и художественный вкус. Он добавил, что такие международные мероприятия способствуют укреплению культурного диалога и дружбы между народами и сохранению ковровых традиций для новых поколений.