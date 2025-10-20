Герцогиню Сассекскую Меган Маркл раскритиковали за слишком дорогой наряд, в котором она появилась на благотворительном теннисном турнире Джорджа Зайфена в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

Меган выбрала белое платье-миди Carolina Herrera стоимостью $4086, черные босоножки Jimmy Choo за $932 и сумку Loro Piana за $4575. Общая стоимость образа составила $9593. Герцогиня также продемонстрировала кольцо с бриллиантом грушевидной формы, предположительно подаренное принцем Гарри.

Пользователи сети осудили внешний вид Маркл, посчитав его неуместным для благотворительного мероприятия:

«Она одета так, будто собирается провести день на яхте».

«Почему бы ей не пожертвовать несколько тысяч на благотворительность вместо того, чтобы тратить их на платье?»

«Остальные участники выглядели скромно, а она — как на вечеринке».