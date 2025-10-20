Законопроект о санкциях против России в Сенате США отложен до проведения переговоров между президентами государств Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом сообщил лидер республиканского большинства Джон Тун.

«На данный момент мы как бы нажимаем кнопку паузы», — отметил политик.

Речь идет о законопроекте, предложенном в США сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной.