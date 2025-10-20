В Баку полиция расследовала инцидент с неэтичным поведением таксиста по отношению к несовершеннолетнему ребёнку, сообщает Report со ссылкой на начальника пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эльшада Гаджиева.

По его словам, в Ясамальском районе водитель автомобиля BYD с государственным номерным знаком 77-VK-571, Эмин Оруджзаде, был задержан за действия, противоречащие этическим нормам, по отношению к школьнику, которого он отвозил на подготовительные курсы. В отношении него принято решение об аресте.