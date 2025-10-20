В Люксембурге по инициативе Европейского союза состоялась специальная встреча высокого уровня на тему «Межрегиональная безопасность и взаимосвязанность», сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

В рамках встречи прошли сессии, посвящённые вопросам безопасности, стабильности и устойчивости в Черноморском регионе, а также обсуждена повестка межрегиональных связей.

В мероприятии приняли участие высокий представитель ЕС Кая Каллас, комиссар по вопросам расширения Марта Кос, комиссар по международному партнёрству Йозеф Сикела, министры иностранных дел стран-членов ЕС, а также высокопоставленные представители стран Восточного партнёрства, Турции и Центральной Азии.

Азербайджан на встрече представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчином Рафиевым.

Ялчин Рафиев изложил позицию Азербайджана по обсуждаемым вопросам, подчеркнув важность установления мира и безопасности в Черноморском регионе для раскрытия его потенциала, включая территорию Азербайджана, и отметил значимость продолжающегося мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Он также отметил, что Азербайджан, расположенный на ключевых транспортных коридорах, соединяющих Чёрное море с Южным Кавказом и Центральной Азией, является надёжным партнёром ЕС в сферах транспорта, энергетики и цифровых связей. Укрепление экономического и инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в этих направлениях позволит более эффективно использовать существующий потенциал.