Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречи с спикером Национальной Ассамблеи Намибии Саарой Куугонгельвой и председателем Палаты представителей Парламентской Ассамблеи Боснии и Герцеговины Денисом Звездичем в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза, проходящей в Женеве, Швейцария.

Как сообщили в пресс-службе азербайджанского парламента, обсуждались глобальные проблемы, эффективные пути их решения и вопросы двусторонних отношений.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в рамках международных парламентских организаций, а также деятельности Парламентской сети Движения Неприсоединения, созданной по инициативе президента Ильхама Алиева, и её развитию для повышения международного авторитета.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес для участников встреч.