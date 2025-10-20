Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что установление мира между Арменией и Азербайджаном создаёт новые возможности для развития транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе.

Выступая перед началом министерской встречи по вопросам региональной безопасности и межрегиональной связности в Люксембурге, Мирзоян отметил: «Сегодня я присоединяюсь к коллегам из ЕС, Черноморского региона и Центральной Азии, чтобы обсудить, как укрепить устойчивость, безопасность и связность посредством межрегионального сотрудничества».

По его словам, открытие новых коммуникаций и развитие транспортной инфраструктуры после установления мира создают значительные перспективы для региона, который может сыграть ключевую роль в соединении Европы и Центральной Азии.

«С нетерпением жду сегодняшних дискуссий», — добавил министр.