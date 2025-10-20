Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл встречу с госсекретарём Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином.

Согласно сообщению Департамента информации и по связям с общественностью аппарата премьера Армении, собеседники обсудили установление мира между Арменией и Азербайджаном и подчеркнули важность решения гуманитарных вопросов.

На встрече также были затронуты различные вопросы двусторонней повестки, что свидетельствует о стремлении к укреплению дипломатических и межгосударственных отношений.