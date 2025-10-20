Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подписали соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых и редкоземельных минералов.

По словам президента США, перед подписанием сделки страны вели переговоры около пяти месяцев.

«Мы тесно сотрудничаем в сфере редкоземельных элементов, критически важных минералов и многих других направлений. У нас очень хорошие отношения, мы работаем над этим уже довольно долго. Примерно через год у нас будет столько критически важных минералов и редкоземельных элементов, что вы даже не будете знать, что с ними делать — их цена будет примерно два доллара. Но пока мы работаем с Австралией и другими странами.

Они работают с нами, и мы с другими странами тоже, но в первую очередь наша работа связана со всем, что касается военной сферы — военной защиты, военных кораблей, техники, оружия, боеприпасов, буквально всего. Мы — давние союзники, и я бы сказал, что не было никого лучше», — заявил он.

