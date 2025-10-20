Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с ХАМАС, отметив, что существует небольшая проблема, связанная с действиями организации.

«У нас небольшая проблема с ХАМАС. Мы быстро её решим, потому что они нарушают соглашение», — заявил Трамп.



«Мы заключили сделку с ХАМАС — они будут вести себя хорошо и вежливо. Если они этого не сделают, мы их уничтожим. Их уничтожат, и они это знают. Я не верю, что это было руководство. Какое-то восстание внутри них — и они убили несколько человек», — отметил президент.