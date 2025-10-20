Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова подчеркнула, что минная угроза на освобожденных территориях остаётся одной из самых острых проблем, угрожая жизни людей и препятствуя восстановительным работам.

Об этом она заявила в ходе выступления на дискуссии «Защита гуманитарных норм и поддержка гуманитарной деятельности во время кризиса» на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза в Женеве (Швейцария).

По словам Гафаровой, Армения установила большое количество мин в годы оккупации на ранее занятых территориях Азербайджана. С 2020 года более 400 азербайджанцев погибли или получили ранения от мин. Остатки войны также наносят серьёзный ущерб окружающей среде, загрязняя почву и воду, уничтожая биоразнообразие и препятствуя возделыванию плодородных земель.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что гуманитарное разминирование является не только мерой безопасности, но и актом восстановления окружающей среды.

Кроме того, она обратила внимание на судьбу пропавших без вести лиц — около 4000 азербайджанцев до сих пор считаются пропавшими, а их семьи продолжают ждать ответ. По словам Гафаровой, это не только национальная трагедия, но и универсальная гуманитарная проблема, разделяемая многими странами.