Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп сосредоточился на своих претензиях к Нобелевскому комитету и практически не реагировал на слова украинского лидера, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп слушал Зеленского, но диалог не был двусторонним, поскольку мысли главы Белого дома были заняты другим.

«Трамп всё говорил и говорил о своём недовольстве тем, что ему не досталась Нобелевская премия мира», — рассказал неназванный европейский дипломат.