Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил в эфире передачи «60 Minutes» на телеканале CBS, что заключение мирных соглашений обладает «заразительным» эффектом.

«Мирные сделки сейчас заразительны… Люди хотят их заключать», — отметил дипломат.

По словам Уиткоффа, параллельно с усилиями по урегулированию конфликта на Украине, его команда рассчитывает на мирное соглашение между Алжиром и Марокко. Кроме того, администрация президента США надеется найти долгосрочное дипломатическое решение с Ираном.