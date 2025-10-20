Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге заявила, что 25 стран-членов ЕС выразили желание участвовать в специальном трибунале против России по Украине.

«На прошлой неделе в Киеве мы объявили о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала по преступлениям агрессии России. Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала. Это ещё на один шаг приближает нас к началу функционирования трибунала. Конечно, мы ждём всех сметных данных, в том числе от Нидерландов, и тогда сможем двигаться дальше», — сказала Каллас.