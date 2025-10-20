Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Святой Престол провел встречу с Его Святейшеством Папой Римским Львом XIV.

Собеседники обсудили установление мира между Азербайджаном и Арменией, а также гуманитарные вопросы. Его Святейшество приветствовал достигнутый в этом направлении прогресс и выразил надежду, что установление мира в регионе станет началом нового этапа сотрудничества и стабильности.

Пашинян подтвердил приверженность правительства Армении повестке мира на благо Армении и процветания и устойчивого развития региона.