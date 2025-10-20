Согласно официальным данным Всемирной организации по охране здоровья животных (ВООЗЖ), в нескольких странах зафиксированы очаги опасных инфекционных заболеваний животных. Так, случаи блутанга зарегистрированы в уезде Тимиш (Румыния), уезде Ваш (Венгрия), уезде Сисацко-Мославинска (Хорватия) и Восточном регионе Королевства Марокко. В регионе Бургундия–Франш-Конте (Франция) выявлено заболевание узелковым дерматитом.

Кроме того, высокопатогенный птичий грипп обнаружен во французских регионах О-де-Франс и Пеи-де-ла-Луар, в провинции Найнава (Ирак), районе Клайпеда (Литва) и федеральной земле Бранденбург (Германия).

В целях предотвращения заноса и распространения этих болезней на территорию Азербайджана Агентство пищевой безопасности (AQTA) ввело временные ограничения на импорт соответствующих товаров из указанных регионов. Решение принято с учётом принципа зонирования и в соответствии с «Кодексом здоровья наземных животных» ВООЗЖ.

Одновременно Агентство направило обращение в Государственный таможенный комитет для реализации необходимых профилактических мер.