Сирия намерена приобрести у Турции вооружение, включая эшелонированные системы ПВО, для защиты от «террористов и Израиля». Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

По данным издания, власти Сирии направили Анкаре запрос на официальную продажу систем ПВО, бронетехники, беспилотников и артиллерийских установок.

Отмечается, что сделку могут профинансировать страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) через специальный фонд, созданный для восстановления Сирии и поддержки её оборонной промышленности.

На прошлой неделе глава Агентства оборонной промышленности Турции Халюк Гёргюн посетил Дамаск, где обсуждались детали возможной сделки.