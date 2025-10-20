Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова обеспечить поставки газа на сумму до 2 миллиардов долларов в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

«Мы рассчитываем, что в сложной ситуации Украина должна быть готова найти газа на 2 миллиарда долларов. Часть траншей уже обеспечена: Норвегия предоставила грант в размере 100 миллионов долларов и планирует еще один транш в январе. Дополнительную финансовую поддержку оказывают несколько других стран, а также есть договоренности с украинскими банками. То есть есть понимание, где брать деньги и где брать газ», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, премьер-министр Юлия Свириденко договорилась о поставках со Словакией, а министр энергетики Светлана Гринчук — с американскими энергетическими компаниями.

«Что касается американского СПГ, есть соглашение о поставках через польский терминал. Дополнительный газ Украина может получать также из Греции, есть договоренности с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Кроме того, есть контакты с другими странами, в том числе с Азербайджаном. Все работает над этим, и газовый вопрос будет решен», — отметил президент.