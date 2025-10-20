Власти Израиля возобновили работу контрольно-пропускных пунктов «Керем-Шалом» и «Кисуфим» на юге и в центральной части границы с сектором Газа, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Ранее КПП были закрыты после обстрела района города Рафах со стороны радикалов, в результате которого в воскресенье утром погибли двое израильских военнослужащих. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил движение ХАМАС в нарушении режима прекращения огня и поручил вооружённым силам принять ответные меры. В ответ армия Израиля нанесла серию ударов по анклаву, поразив десятки целей. Уже вечером 19 октября власти заявили о восстановлении режима прекращения огня.

По данным портала Ynet, в понедельник в Израиль прибыли спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Как сообщает портал Axios, их визит будет сосредоточен на стабилизации прекращения огня в секторе Газа и подготовке конкретных шагов по переходу сторон к следующему этапу мирного соглашения.