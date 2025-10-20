Кол-центр «142» DOST запустит ботов с искусственным интеллектом, которые будут отвечать на вопросы граждан. Об этом заявил заместитель директора кол-центра «142» DOST Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения Фариз Гаджизаде в эфире канала DOST TV.

“Кол-центр является основным средством связи между государственной структурой и гражданами. Порой, когда поступает чрезмерно много заявок, это вынуждает других граждан ожидать своей очереди, что в некоторых случаях формируют негативные отзывы. Чтобы предотвратить подобного рода случаи в будущем, в системе телефонных звонков, то есть в IVR (интерактивное голосовое меню, автоматизированная телефонная система), бот будет озвучивать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. При телефонном звонке на номер 142 отвечает наша IVR-система, озвучивает анонсы, соответствующие периоду и, в этой части мы намерены использовать технологии искусственного интеллекта», — сказал чиновник.

Гаджиев отметил, что аналогичную систему планируют применить в чат-ботах, поскольку обращения граждан принимаются не только посредством совершаемых звонков, но также через альтернативные каналы связи. По его словам, ежедневно в кол-центр поступает свыше 6200 телефонных звонков.