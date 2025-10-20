Страны Европейского союза и Еврокомиссия обсуждают возможность изменить правила членства в блоке, что может ускорить процесс присоединения Украины, Молдовы и Черногории, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Согласно новому предложению, на первом этапе новые члены ЕС не будут иметь полного права голоса и не смогут накладывать вето на решения блока. Полные права они смогут получить после проведения ключевых институциональных реформ, включая введение квалифицированного большинства при голосовании.

Инициатива находится на ранней стадии разработки и потребует одобрения всех 27 государств-членов ЕС.