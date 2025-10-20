Украина вместе с мировыми партнёрами приблизилась к возможному завершению войны с Россией, заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины», — сказал Зеленский.

По его словам, в мире формируется мощный политический запрос на мир, и Украина использует этот момент, чтобы усилить давление на Россию.

«Мы делаем в таком настроении какие-то шаги — «Томагавки» и т.д., и они действительно поджимают Россию», — добавил он.