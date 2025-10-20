Во время показательных стрельб в честь 250-летия Корпуса морской пехоты на базе Кэмп-Пендлтон преждевременно взорвался 155-миллиметровый снаряд, пролетавший над кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает Axios.

Никто не пострадал, но повреждён автомобиль патрульной службы. После инцидента стрельбы прекратили.

При этом учения проходили в непосредственной близости от оживленной автомагистрали Interstate-5 , соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил проведение учений рядом с автомагистралью, назвав это «неответственным риском ради демонстрации силы».