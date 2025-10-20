Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября отказался предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk и говорил о гарантиях безопасности как Киева, так и Москвы.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, «Трамп в ходе напряженной встречи в пятницу добивался от <…> Зеленского, чтобы тот уступил часть территории России, украинская делегация была разочарована этим». По сведениям агентства, «Трамп также отказался передать Украине ракеты Tomahawk и говорил о предоставлении гарантий безопасности и Киеву, и Москве, украинская делегация посчитала, что эти высказывания вызывают недоумение».

Как следует из материала, Зеленский «заявил, что не уступит добровольно какие-либо территории Москве».